Оркестр народных инструментов Башкирии отправляется в тур по «Золотому кольцу»

Национальный оркестр народных инструментов Башкортостана отправляется на гастроли по «Золотому кольцу России». С 15 по 23 ноября ансамбль впервые выступит в Сергиевом Посаде, Переславле-Залесском, Ростове Великом, Иванове, Угличе, Суздале и Владимире.
Тур пройдёт в рамках федеральной программы «Многоликая Россия. Таинственная музыка Башкортостана» в соответствии с всероссийским гастрольно-концертным планом Министерства культуры России. Для тура составлена программа, включающая башкирскую народную и классическую музыку.
Национальный оркестр народных инструментов Республики в очередном сезоне отметит 25-летие со дня образования. Коллектив – единственный, в котором представлены такие аутентичные музыкальные инструменты, как курай, кубыз, кыл-кубыз, думбыра, ятаган.