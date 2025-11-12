Оркестр народных инструментов Башкирии отправляется в тур по «Золотому кольцу»

Национальный оркестр народных инструментов Башкортостана отправляется на гастроли по «Золотому кольцу России». С 15 по 23 ноября ансамбль впервые выступит в Сергиевом Посаде, Переславле-Залесском, Ростове Великом, Иванове, Угличе, Суздале и Владимире.

Тур пройдёт в рамках федеральной программы «Многоликая Россия. Таинственная музыка Башкортостана» в соответствии с всероссийским гастрольно-концертным планом Министерства культуры России. Для тура составлена программа, включающая башкирскую народную и классическую музыку.