В Уфе Абхазский драмтеатр представил спектакль «Золотое руно»

На сцене Башкирского государственного театра оперы и балета прошла постановка музыкального спектакля «Золотое руно» по поэме народного поэта Абхазии Мушни Ласуриа. Произведение написано на основе древнегреческого мифа, однако автор придал ему абхазский колорит.

Здесь соединились местный фольклор, мифология и культурный код народа. Автор отразил, как мыслит абхаз и насколько он готов защищать свою землю. Столь трогательные и проникновенные постановки – визитная карточка Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба. Они отражают историю, традиции и ценности республики.