В Уфе прошел фестиваль-марафон единоборств «Защитник»

В Уфе прошел межрегиональный фестиваль-марафон единоборств «Защитник». Этот турнир стал отборочным к международной спартакиаде, которая состоится в Уфе в декабре. Участники соревновались в 15 дисциплинах по разным направлениям. С победителями и призерами финальных схваток познакомилась наша съемочная группа.

Поддержка родителей и тренера помогла Роману Хаматшину дойти до финала и провести решающий поединок на победу. 5 лет спортсмен из Уфы занимается рукопашным боем. За это время он уже не раз становился призером межрегиональных соревнований.

Марафон единоборств собрал ребят разного возраста. Самые юные выступали в фестивальной части программы. Ребята от 10 лет и старше боролись за путевку на 21-ю международную спартакиаду боевых искусств.

Пока соревновательная часть программы турнира проходила в главном зале центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой, в фойе спортобъекта развернулась выставка страйкбольного оружия. Также здесь были представлены образцы вооружения, обмундирования времён Великой Отечественной войны.

На открытии фестиваля организаторы отметили и поблагодарили почетных гостей соревнований, а также руководителей спортивных федераций. С яркими номерами и показательными поединками выступили представители ушу, маст-рестлинга и других видов спорта