Участник кубка Башкирии по пауэрлифтингу установил рекорд

Новые рекорды установлены на кубке Башкортостана по классическому пауэрлифтингу. Абсолютным чемпионом соревнований стал выступавший в весовой категории до 93 килограммов Тимур Таштимиров из Сибая.
В троеборье он смог набрать 765 килограммов, что на 100 выше норматива мастера спорта. Кульминацией выступления стала становая тяга – там атлету покорилась отметка в 300 килограммов.
Этот кубок стал юбилейным, 35-м для местной федерации пауэрлифтинга. Его участники боролись за попадание в сборную Башкортостана и участие во всероссийских стартах на следующий год. Одновременно прошли региональные соревнования и для юниоров. Всего состязались более 250 спортсменов, из них около 70 женщин.