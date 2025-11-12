Участник кубка Башкирии по пауэрлифтингу установил рекорд

Новые рекорды установлены на кубке Башкортостана по классическому пауэрлифтингу. Абсолютным чемпионом соревнований стал выступавший в весовой категории до 93 килограммов Тимур Таштимиров из Сибая.

В троеборье он смог набрать 765 килограммов, что на 100 выше норматива мастера спорта. Кульминацией выступления стала становая тяга – там атлету покорилась отметка в 300 килограммов.

Ближайшая цель, которую я достиг, было получение мастера спорта России. Я ее успешно выполнил. Сейчас с тренером поставили дальнейшую цель – это выступление на чемпионате России и попадание в тройку на России.

Тимур Таштимиров, абсолютный чемпион кубка Башкортостана по пауэрлифтингу /г. Сибай/

Этот кубок стал юбилейным, 35-м для местной федерации пауэрлифтинга. Его участники боролись за попадание в сборную Башкортостана и участие во всероссийских стартах на следующий год. Одновременно прошли региональные соревнования и для юниоров. Всего состязались более 250 спортсменов, из них около 70 женщин.

Допуск по взрослым – по первому разряду, по юношам и юниорам – по второму разряду. То есть это те килограммы, которые минимум они должны поднять. Ну а как максимум – чем больше, тем лучше.

Евгений Охлюев, исполнительный директор федерации пауэрлифтинга Республики Башкортостан
