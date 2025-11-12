Участник кубка Башкирии по пауэрлифтингу установил рекорд

Допуск по взрослым – по первому разряду, по юношам и юниорам – по второму разряду. То есть это те килограммы, которые минимум они должны поднять. Ну а как максимум – чем больше, тем лучше.

Евгений Охлюев, исполнительный директор федерации пауэрлифтинга Республики Башкортостан