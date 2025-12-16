В Уфе прошёл турнир по хоккею на кубок УФСБ по Башкирии

В Уфе прошёл патриотический турнир на кубок УФСБ по Республике Башкортостан. Состязание приурочено к 108-летию со дня основания органов государственной безопасности страны. В течение трёх дней за победу боролись шесть команд из разных городов. Помимо уфимских коллективов из клубов «Уфа» и «Салават Юлаев», это соперники из Казани, Челябинска, Новосибирска и Екатеринбурга. Участие в турнире приняли игроки 2016 года рождения.