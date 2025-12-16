В Уфе прошёл турнир по хоккею на кубок УФСБ по Башкирии

В Уфе прошёл патриотический турнир на кубок УФСБ по Республике Башкортостан. Состязание приурочено к 108-летию со дня основания органов государственной безопасности страны. В течение трёх дней за победу боролись шесть команд из разных городов. Помимо уфимских коллективов из клубов «Уфа» и «Салават Юлаев», это соперники из Казани, Челябинска, Новосибирска и Екатеринбурга. Участие в турнире приняли игроки 2016 года рождения.

Эти мероприятия нацелены на то, чтобы нынешнее поколение было не только физически здоровым, морально устойчивым, грамотным, но и любящим свою Родину. Патриотическое воспитание – это самая главная задача наших ветеранов.

Рауф Киреев, член совета ветеранов управления ФСБ по Республике Башкортостан

Этот межрегиональный турнир проводится ежегодно. Каждая команда провела по пять встреч, по результатам которых победителем стал уфимский «Салават Юлаев». Второе место заняла команда «Авто-Спартаковец» из Екатеринбурга, а третье – «Трактор» из Челябинска.

Детский спорт – это наше будущее, будущее России. Во-первых, это командный вид спорта, который объединяет ребят из разных регионов, из разных городов, и мы как патриоты республики рады проводить такие турниры из года в год.

Максим Полещук, главный советник генерального директора ООО «МобилБетон»
