В Уфе прошёл турнир по хоккею на кубок УФСБ по Башкирии

В Уфе прошёл патриотический турнир на кубок УФСБ по Республике Башкортостан. Состязание приурочено к 108-летию со дня основания органов государственной безопасности страны. В течение трёх дней за победу боролись шесть команд из разных городов. Помимо уфимских коллективов из клубов «Уфа» и «Салават Юлаев», это соперники из Казани, Челябинска, Новосибирска и Екатеринбурга. Участие в турнире приняли игроки 2016 года рождения.
Этот межрегиональный турнир проводится ежегодно. Каждая команда провела по пять встреч, по результатам которых победителем стал уфимский «Салават Юлаев». Второе место заняла команда «Авто-Спартаковец» из Екатеринбурга, а третье – «Трактор» из Челябинска.