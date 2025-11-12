Жители Абзелиловского района обратились к Радию Хабирову с просьбой о ремонте школы

Уроки физкультуры в коридоре, тренажерке и на улице. В школе села Михайловка Абзелиловского района уже несколько лет как закрыт спортивный зал. Его признали аварийным из-за размытия фундамента в здании. Жители с проблемой обратились к Главе Башкортостана на Прямой линии. Какие пути и выходы решения из ситуации предложил руководитель республики – в нашем сюжете.

И такую картину видно не только снаружи, но и внутри. Уже четыре года как спортзал закрыт. На потолке, стенах и полу трещины. Углы поражены плесенью. Помещение признали аварийным – из-за размытия грунтовыми водами фундамента проседают стены.

И каждый раз на урок физкультуры школьники берут маты и несут их в коридор. Прямо на проходной сдают нормативы, играют в настольный теннис. Юлай Валиуллин – единственный на всю школу учитель физкультуры. Признается: не может выполнить учебный план в полной мере. Дети не выезжают на соревнования.

При благоприятной погоде ребята на улице оттачивают навыки и тренируются в командных видах спорта. И то не всегда. Учащиеся не ждут у моря теплой погоды. Старшеклассники и родители объединились и добились того, чтобы в школе появился свой тренажерный зал. Они получили грант в полмиллиона рублей в конкурсе школьного инициативного бюджетирования.

В школе Михайловки учатся более 200 человек. Помимо недоступности спортзала, малооснащенности пищеблока в столовой есть и другие вопросы. В школе нет и своего актового зала. Все торжества и праздничные события проходят в коридоре второго этажа здания на импровизированной сцене.

Жители и педагоги из Михайловки обратились на Прямую линию к Главе Башкортостана. Радий Хабиров предложил два варианта: построить новый модульный комплекс либо провести ремонт.

Может быть, какой-то другой вариант вы предложите. Лучше построить какой-то модуль рядом, оно примерно в те же деньги встанет. Если все-таки будет небольшой ремонт, мы оперируем какими-то деньгами, у нас инвестор туда пришел – РМК, у нас расчеты на них тоже есть. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан