Радий Хабиров вручил гранты директорам сельских школ

Глава Башкортостана встретился с молодыми директорами сельских школ – победителями первого грантового конкурса. Радий Хабиров назвал работу руководителя сельской школы миссией служения людям. Далее встреча продолжилась в формате диалога, директора смогли озвучить свои вопросы.
Обсудили развитие школьной инфраструктуры и меры поддержки педагогов. Ежегодно в республике капитально ремонтируют десятки школ и строят новые. Говорили также о качестве образования и патриотическом воспитании.
В завершение встречи Радий Хабиров вручил директорам школ сертификаты победителей первого конкурса среди молодых руководителей общеобразовательных учреждений, работающих в сельской местности. Всего в 2025 году обладателями гранта в размере 690 тысяч рублей стали 50 человек.