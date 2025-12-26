Радий Хабиров вручил гранты директорам сельских школ

Школа в селе – больше, чем школа. По сути, это центр общественной жизни. Поэтому и работа директора сельской школы – больше, чем просто работа. Это миссия, служение людям. Спасибо за вашу работу, мы с уважением и благодарностью относимся к ней.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан