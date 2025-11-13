В Башкирии работает автоматизированная система «БашПеревод»

В Башкортостане в автоматизированной информационной системе стал доступен качественный перевод с русского на башкирский язык. К платформе могут обращаться как государственные организации, так и предприниматели. Основная цель – устранение ошибок, допущенных на вывесках, печатях, официальных документах.

Автоматизированная информационная система «БашПеревод» – это не только ответственная служба, но и инструмент обработки переводимых текстов. Платформа даёт уверенность в том, что язык будет понятен, правильно воспринят целевой аудиторией.