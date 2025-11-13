В Башкирии открыли горнолыжный сезон

В Башкирии дан официальный старт горнолыжному сезону. Первым свои трассы для туристов открыл курорт «Абзаково». Как сообщили в администрации комплекса, склоны уже активно используются посетителями, а подъемники функционируют по установленному графику.

Параллельно к открытию готовятся и другие горнолыжные центры республики. Так, на курорте «Банное» 7 ноября было запущено заснежение малого горнолыжного комплекса и трассы №1 большого комплекса.

На «Мраткино» система искусственного оснежения работает круглосуточно, чтобы как можно скорее открыть склоны для катания.