В Башкирии стартовал прием заявок на участие в премии «Создатели»

Подать заявку, чтобы завоевать премию в сфере креативных индустрий «Создатели», можно до 23 ноября. Об этом в своих соцсетях рассказал Радий Хабиров. Глава Башкортостана отметил, что в регионе регулярно проводят встречи с предпринимателями и творцами, поднимают насущные вопросы.