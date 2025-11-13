В Башкирии стартовал прием заявок на участие в премии «Создатели»

Подать заявку, чтобы завоевать премию в сфере креативных индустрий «Создатели», можно до 23 ноября. Об этом в своих соцсетях рассказал Радий Хабиров. Глава Башкортостана отметил, что в регионе регулярно проводят встречи с предпринимателями и творцами, поднимают насущные вопросы.
Премия станет главной наградой в республике для авторов лучших идей и проектов. Это направления: архитектура, дизайн, мода, журналистика, литературная и издательская деятельность, реклама, гастрономия, народные художественные промыслы и многое другое. Подробнее о конкурсе и номинациях можно узнать на официальном сайте.