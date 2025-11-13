Жительница Башкирии открыла творческую студию благодаря соцконтракту

Более 10 тысяч жителей Башкортостана за пять лет получили социальные контракты для ведения бизнеса. Так, жительница Октябрьского Гульназ Макарова открыла творческую студию. Размер субсидии – 350 тысяч рублей.

После рождения ребенка женщина научилась шить, создала свой бренд, выучилась на психолога и освоила навыки ведения блога. За счет денежных средств она приобрела швейные машины и мебель для мастерской.