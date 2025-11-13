Жители Башкирии попросили Радия Хабирова спасти старинную мельницу

Во время Прямой линии с Главой Башкортостана жители Чишминского района обратились с просьбой отреставрировать объект культурного наследия. Речь идет о мукомольной мельнице братьев Бушмариных – это единственный подобный памятник архитектуры и деревянного зодчества в Башкортостане, сохранившийся до наших дней. К сожалению, многие его детали подверглись вандализму, а природа и время разрушили часть деревянных строений. Жители района обеспокоены сегодняшним состоянием мельницы, которую, как они считают, необходимо сохранить для будущих поколений.

Здание 1890 года постройки расположено на берегу реки Дёма неподалёку от деревни Дурасово. Мельница принадлежала купцам Фёдору и Василию Бушмариным. На протяжении более века – вплоть до 2006 года – сооружение исправно выполняло своё предназначение. В годы Великой Отечественной войны здесь ежедневно перерабатывали 24 тонны зерна, а в послевоенное время объект обеспечивал мукой порядка десяти близлежащих районов.

Сегодня трёхэтажное деревянное здание находится в критическом состоянии: значительная часть элементов утрачена, конструкция постепенно разрушается под воздействием природных факторов. Жители Чишминского района предложили создать на его базе Музей хлеба – культурно-просветительский объект, который позволит сберечь уникальную мельницу для будущих поколений.

Реконструкцию мельницы силами муниципалитета не реализовать – требуются значительные финансовые вложения. Но чишминцы не сидят без дела, продумывая варианты для восстановления объекта. Есть планы по развитию туристической инфраструктуры в рамках проекта «Евразийский музей кочевых цивилизаций». Глава Башкортостана заверил жителей: власти обязательно займутся восстановлением мельницы и наведут порядок на объекте.

Однозначно надо сохранять, сначала сделать охранительные функции, а потом уже думать о строительстве. Но точно не в 2026 году. Это будет стоить больших денег. Мы обязательно придем сюда, твердо обещаю: наведем порядок. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан