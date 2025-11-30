Радий Хабиров поздравил с праздником мам Башкирии

В последнее воскресенье ноября отмечают самый трогательный праздник – День матери. Радий Хабиров в социальных сетях поздравил главных женщин в жизни каждого. Глава республики поблагодарил мам за доброту и силу духа. Традиционно на неделе прошла торжественная церемония вручения орденов и медалей многодетным родителям, а также папам и мамам, вырастившим достойных потомков. Секретами создания крепкой семьи поделились герои нашего сюжета.

Равиля Таминдарова говорит: «Память стала плохая, дни рождения теперь пишу в блокнот». Хотя тут и с хорошей запомнить столько цифр непросто – 22 важные даты. Именно столько раз в их семье звучал первый крик новорожденного: дни рождения десяти детей и 12 внуков. Немало, но что они будут многодетными, супруг заявил, так сказать, еще на берегу. На вопрос о секрете воспитания отвечает, что его нет. Личный положительный пример – самый главный педагог. Их большая семья – это еще и слаженно работающий механизм.

Гульнара Багаутдинова воспитывает сына по принципу веры. Когда ребенок родился с особенностями здоровья, она верила, что его спасут, верила, что смогут вырастить. Вкладывали в него все силы. Так и получилось: Алмаз ходит в школу, играет на гитаре и гордится мамой. Хрупкая с виду, но сильная внутри, она доказывает это и в семье, и на работе: уже два года женщина служит в системе МЧС.

А у этих женщин, называющих себя боевыми подругами, форму носят сыновья. Мальчишки с одного двора – хорошие друзья, их когда-то разделил переезд. И как бы необычно это ни звучало, вновь соединила спецоперация – уже как боевых товарищей. Дома объединился их главный тыл – мамы, которые поддерживают друг друга здесь. Бойцы служили в разных подразделениях, случайно встретились в блиндаже и уже позже оказались в одном строю.

В Колонном зале 11 семей, а занятых мест больше почти в семь раз. Радий Хабиров, поздравляя мам и пап, отметил, что Башкортостан – многодетный регион. И число таких семей с каждым годом растет, эффективно работает комплекс разработанных мер поддержки.

Особые слова благодарности в адрес родителей, воспитавших настоящих защитников Отечества. Каждая семья, где вырос герой, – достойный пример для всей республики.

В этом году в копилке достижений Башкортостана стало на две мамы-героини больше. А еще появились семьи, удостоенные медалей и орденов «Родительская слава» и «Родительская доблесть». Эти высокие награды – заслуженное признание реальных дел и ежедневного подвига.