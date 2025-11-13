Баскетболисты «Динамо» из Уфы обыграли ЦСКА-2

Уфимская баскетбольная команда «Динамо» обыграла ЦСКА-2 в 1/8 финала Кубка России. Первая четверть оказалась скудной на очки. Поначалу гости ошеломили соперника безответным рывком – 9:0. Преимущество ЦСКА-2 к большому перерыву достигло пяти очков – 24:19.
В четвертой четверти инициативу захватили динамовцы, и их перевес начал планомерно расти. Итоговый счет – 51:43 в пользу башкирской команды. Команда Евгения Горева создала себе неплохой перевес перед ответным матчем в Москве, который состоится 10 декабря. А 16 и 19 ноября уфимцев ждут матчи Суперлиги против магнитогорского «Металлурга» и челябинского ЧБК.