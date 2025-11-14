Школьник из Башкирии выступил в ОАЭ с научным докладом

В Шаранском районе открыли экостанцию на базе центра детского творчества и спорта. Гостям провели экскурсию и показали достижения юных экологов. Для учителей биологии и географии провели семинар, где обсудили вопросы подготовки к олимпиадам.

Школьник Николай Кузьмин и его руководитель Владислав Акбулатов посетили месяц назад Объединенные Арабские Эмираты. В Абу-Даби подросток представил доклад на международной выставке, посвященный оценке состояния естественных и техногенных пещер Башкортостана. Работа признана лучшей среди проектов направления «Экосистемы и окружающая среда». Жители Башкортостана были награждены почётными медалями на международном событии.