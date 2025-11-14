В Уфе 33-летний строитель сорвался с высоты

Гострудинспекция начала расследование несчастного случая, в результате которого пострадал 33-летний работник строительной организации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 5 ноября. По предварительной информации, мастер участка по выпуску деталей КПД упал с эстакады, предназначенной для ремонта железобетонных изделий.

При падении с высоты 2,5 метра пострадавший получил тяжелую сочетанную травму и был госпитализирован в больницу №21 Уфы.