В Башкирии более 500 предприятий получили льготный лизинг

Более 500 предприятий Башкортостана стали участниками региональной лизинговой программы. Проект предусмотрен для малого и среднего бизнеса и позволяет приобрести современное оборудование, спецтехнику и транспортные средства на льготных условиях. Только за текущий год 48 лизингополучателей из 19 районов республики получили финансовую поддержку в размере более 250 млн рублей. Среди них и производители фурнитуры из Уфимского района. Кто может рассчитывать на льготный лизинг и как его получить?

Как говорится, проверены на деле. Ручки, петли, шпингалеты – надежную фурнитуру для дверных конструкций компания изготавливает 15 лет. Начинали с 15 кв. метров, сейчас территория производства в 100 раз больше.

Дмитрий Кочкин работает на производстве 5 лет, застал и время ручных станков, где для изготовления фурнитуры требовалось больше времени и рабочей силы. То, что раньше приходилось делать нескольким слесарям, сегодня выполняет один станок с ЧПУ. Например, чтобы изготовить кронштейн петли, необходимо 12 операций, которые теперь занимают около одной минуты.

Сегодня на производстве около 20 единиц оборудования, из них 9 приобретено по региональной лизинговой программе. Первые станки на льготных условиях получили около 2,5 лет назад. Последние – этой осенью. Два новых фрезерных обрабатывающих центра сейчас в процессе пусконаладки и уже в ближайшие дни начнут работать.

Сегодня фурнитура башкирского производства востребована не только в России, но и за рубежом.

Башкирская лизинговая компания работает с 2017 года. Её главное преимущество – независимость от ключевой ставки, а значит, и более выгодные условия для бизнеса. Так, благодаря лизинговой господдержке более 500 предпринимателей приобрели оборудование для развития своих производств на общую сумму более 4,5 млрд рублей, что помогло республике привлечь более 6 млрд инвестиций в основной капитал. Есть и продукты по поддержке участников СВО и членов их семей.