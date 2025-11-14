В Уфе гимназисты приняли присягу кадетов Росгвардии

Это будущие наши защитники Родины. Как сегодня было отмечено, кадеты будут иметь приоритетный порядок поступления, поэтому и для родителей подарок. И, конечно, это большой подарок для нашей республики, когда мы видим, что ребята с гордостью надевают форму и с гордостью носят погоны.

Оскар Ситдиков, помощник Главы Республики Башкортостан, председатель Ассоциации ветеранов СВО Республики Башкортостан