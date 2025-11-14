В Уфе гимназисты приняли присягу кадетов Росгвардии

Школьники уфимской гимназии приняли присягу кадетов Росгвардии. Почетное звание после торжественной клятвы получили 20 ребят. Новый профильный класс в гимназии №121 открыли в текущем году. Юными кадетами стали ученики 8 класса.
Всего в учебном заведении организовано четыре профильных класса, три их них – пограничного и МЧС направлений. Помимо общеобразовательной программы, для кадетов реализуется и дополнительная профессионально-ориентированная программа, направленная на подготовку будущих специалистов силовых ведомств. Открытие профильного класса Росгвардии приурочили к Всероссийскому дню призывника. Вместе с почетными гостями в мероприятии приняли участие офицеры управления Росгвардии Республики Башкортостан.