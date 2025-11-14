В Уфе гимназисты приняли присягу кадетов Росгвардии

Школьники уфимской гимназии приняли присягу кадетов Росгвардии. Почетное звание после торжественной клятвы получили 20 ребят. Новый профильный класс в гимназии №121 открыли в текущем году. Юными кадетами стали ученики 8 класса.

Всего в учебном заведении организовано четыре профильных класса, три их них – пограничного и МЧС направлений. Помимо общеобразовательной программы, для кадетов реализуется и дополнительная профессионально-ориентированная программа, направленная на подготовку будущих специалистов силовых ведомств. Открытие профильного класса Росгвардии приурочили к Всероссийскому дню призывника. Вместе с почетными гостями в мероприятии приняли участие офицеры управления Росгвардии Республики Башкортостан.

Дисциплины будут у них специализированные по направлениям: усиленная физическая подготовка, тактическая подготовка, тактика боя. Медицинская подготовка обязательно, чтобы они могли оказать помощь не только себе, но и своим товарищам, ну и, соответственно, ратная история, и будет также подготовка по основам БПЛА.

Вячеслав Кочкин, военный руководитель кадетских классов, преподаватель основ безопасности и жизнедеятельности гимназии №121

Это будущие наши защитники Родины. Как сегодня было отмечено, кадеты будут иметь приоритетный порядок поступления, поэтому и для родителей подарок. И, конечно, это большой подарок для нашей республики, когда мы видим, что ребята с гордостью надевают форму и с гордостью носят погоны.

Оскар Ситдиков, помощник Главы Республики Башкортостан, председатель Ассоциации ветеранов СВО Республики Башкортостан
Волна
Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы