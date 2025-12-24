В Уфе кадеты уникальной роты приняли присягу

Торжественно поклялись быть преданными Родине. Сегодня в Уфе состоялась церемония принятия присяги кадетами «Первого отдельного юнармейского полка имени генерал-майора Минигали Шаймуратова». Более 30 студентов официально пополнили ряды уникальной роты ДОСААФ. В чем же её особенность?

Торжественное обещание быть верным Отечеству, свято чтить традиции, воспитывать в себе лучшие человеческие качества патриота. 32 студента Уфимского автотранспортного колледжа дают клятву в преданности Родине. Все они – кадеты роты ДОСААФ России «Первого отдельного юнармейского полка имени генерал-майора Минигали Шаймуратова».

Для Ильи Самойлова это не просто присяга, а ещё и получение звания вице-младшего сержанта и должности командира взвода.

«Первый отдельный юнармейский полк имени генерал-майора Минигали Шаймуратова» – это единственная в стране кадетская рота ДОСААФ России, что делает её уникальной. Она появилась в 2019 году. Всё началось с города Октябрьского. Сегодня более 200 кадетов состоят в рядах отделения. Помимо студентов Уфимского автотранспортного колледжа, это учащиеся седьмых классов первой школы села Языково Благоварского района.