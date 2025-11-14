В Уфе прошла конференция по археологии и этноистории

В Уфе обсудили проблемы археологии и этноистории Восточной Европы, Сибири и Северо-Восточной Азии. Международная практическая конференция собрала ученых из разных регионов России, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Германии, Китая и Ирана.

Мероприятие приурочили к 140-летию со дня рождения Сергея Руденко – выдающегося российского и советского учёного-археолога, известного, в том числе, своими исследованиями башкирского народа и пазырыкской культуры. Организовали круглые столы, посвященные истории и культуре степной Евразии.