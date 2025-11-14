В Башкирии заболеваемость диабетом выросла на 34%

Сегодня всемирный День борьбы с сахарным диабетом. Только в Башкортостане в этом году по сравнению с прошлым заболеваемость выросла на 34%. Причем значительно «помолодел» диабет второго типа. Почему болезнь называют глобальной эпидемией современности и как можно ее предотвратить?

С глюкометром и тест-полосками Арсений Макаренко в свои 11 лет управляется самостоятельно. И даже прокалывание пальца для мальчика уже не более чем каждодневная рутина. В среднем за сутки уровень сахара в крови он проверяет восемь раз.

Что с сыном что-то не так, родители поняли, когда ему было чуть больше двух лет. Малыш плохо спал и постоянно хотел пить. Тогда они незамедлительно обратились в поликлинику, где ребенку провели все необходимые анализы. Диагноз «сахарный диабет первого типа» для семьи стал просто громом среди ясного неба.

Для Арсения диабет – всего лишь особенность организма, и это не мешает ему жить и строить планы. В будущем мальчик намерен стать каскадером. А сейчас увлекается шахматным спортом, посещает дополнительные занятия по математике и английскому языку и, как все дети, ходит в школу.

Сахарный диабет не приговор, а образ жизни. Со своими нюансами и особенностями. Узнать о них подробнее можно в «Школе диабета». Здесь врач-эндокринолог рассказывает пациентам с данным недугом о причинах возникновения заболевания, его лечении, возможных осложнениях и правильном питании. Те, кому только недавно поставили диагноз, могут ознакомиться со всеми принципами инсулинотерапии и задать интересующие вопросы. Такие учебные центры уже третий год существуют на базе республиканских поликлиник.

Сегодня в республике проживают более 152 тысяч человек с нарушением углеводного обмена. На развитие диабета второго типа огромное влияние оказывает переизбыток простых углеводов в рационе. По словам экспертов, чрезмерная любовь к сладкому сравнима с табачной и даже наркотической зависимостью. Формируется она в среднем полгода. А значит, и отказ от сахара вряд ли будет простым.

Также следует помнить, что не все продукты, которые считаются полезными или диетическими, являются ими на самом деле. Так, литровая пачка мультифруктового сока содержит в среднем 12 кубиков сахара. Не больше пользы и в диетической коле. К тому же, как говорят эндокринологи, у диеты нет ни праздников, ни выходных. А значит, следить за рационом важно постоянно.