В Башкирии произошло 3300 наездов на пешеходов

В Госкомитете Башкирии по ЧС поделились безрадостной статистикой о дорожно-транспортной ситуации.
Накануне, 14 ноября, в Уфе на улице Чернышевского автомобилист допустил наезд на 32-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.
С начала года было зафиксировано 3300 случаев наезда на людей.
Спасатели напоминают:
— используйте только пешеходные переходы;
— на регулируемом переходе двигайтесь только на зеленый свет;
— перед переходом обязательно остановитесь у края дороги и оцените обстановку;
— убедитесь, что все машины остановились и водители вас видят;
— переходите дорогу под прямым углом.
Важные запреты:
— не выбегайте на дорогу из-за препятствий (машин, кустов, арок);
— не переходите дорогу на красный свет;
— не отвлекайтесь на телефон или музыку в наушниках.