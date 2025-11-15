В Башкирии произошло 3300 наездов на пешеходов

В Госкомитете Башкирии по ЧС поделились безрадостной статистикой о дорожно-транспортной ситуации.

Накануне, 14 ноября, в Уфе на улице Чернышевского автомобилист допустил наезд на 32-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.

С начала года было зафиксировано 3300 случаев наезда на людей.

Спасатели напоминают:

— используйте только пешеходные переходы;

— на регулируемом переходе двигайтесь только на зеленый свет;

— перед переходом обязательно остановитесь у края дороги и оцените обстановку;

— убедитесь, что все машины остановились и водители вас видят;

— переходите дорогу под прямым углом.

Важные запреты:

— не выбегайте на дорогу из-за препятствий (машин, кустов, арок);

— не переходите дорогу на красный свет;