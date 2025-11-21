В Башкирии за неделю произошло 79 пожаров

За прошедшую неделю в Башкортостане произошло 79 пожаров, при которых погибли три человека. Возгорания с трагическим исходом произошли в Караидельском и Буздякском районах, а также городе Нефтекамске.
Сотрудники МЧС рассказали об основных причинах происшествий: неосторожное обращения с огнем, в том числе при курении, нарушение правил устройства и эксплуатации электроприборов и печного оборудования. Чтобы избежать беды, спасатели настоятельно рекомендуем жителям республики соблюдать правила пожарной безопасности.