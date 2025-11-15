В Башкирии фермеры приобрели технику благодаря гранту «Агростартап»

Смогут не только увеличить объёмы, но и выращивать собственный посадочный материал. Это стало возможным благодаря «Агростартапу». Грант на поддержку своего дела от государства в крестьянско-фермерском хозяйстве Воловикова в Аургазинском районе потратили на приобретение сельхозтехники.

Выращивать овощи в теплице Владислав Воловиков начинал ещё в 90-е. Позже это стало экономически невыгодным, и дело пришлось свернуть. Спустя десятилетия на этих же землях мужчина вновь решил заняться сельским хозяйством. Выбор пал на выращивание лука на зелень. С увеличением заказов решил расшириться. Восстановил одну из теплиц, изготовил стеллажи, провёл газовое отопление.

Для получения зелени фермеры используют специфический репчатый лук. Тот, который выращивается в нашей республике, не подходит. Он не дает нужной зелёной массы и объема. Посадочный материал пока приходится везти из Астраханской и Волгоградской областей. Это затратно и экономически невыгодно. Поэтому фермеры решили: севок и лук репчатый сортов «Стардаст» и «Штутгартенризен» будут выращивать сами.