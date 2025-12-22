В Башкирии столкнулись «Лада Гранта» и пассажирский автобус

Сегодня, 22 декабря, Центр обработки вызовов «Системы-112» получил сообщение о ДТП в Туймазинском районе. Авария произошла на автодороге между селами Какрыбашево и Тукмак-Каран.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, на трассе столкнулись легковой автомобиль «Лада Гранта» и пассажирский автобус ПАЗ «Вектор». В салоне автобуса находились 18 человек, включая одного ребенка. В легковой машине был только водитель.