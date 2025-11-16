В Уфе поймали 7 водителей в состоянии опьянения

В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Уфы провели плановые проверки, направленные на пресечение нарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В ходе рейда было проверено более 278 автомобилей. Семеро водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Всего инспекторы составили более 50 административных протоколов.

Напомним, сообщить о нарушениях со стороны водителей или пешеходов можно по телефону горячей линии МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92 или через чат-бот ГАИ: @GIBDDRB_02bot.