В Башкирии сотрудники ДПС поймали пьяного водителя

В Зианчуринском районе местный житель катался пьяным без прав и без номерных знаков и «попал» на ДПС. Так как он не остановился по указанию патрульных, те пустились за ним в погоню. Во время преследования у его «Лады» отлетело колесо, но, несмотря на это, водитель всё же продолжал движение.