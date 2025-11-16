Азалия Аминева из Башкирии готовится к чемпионату России по боксу

Башкирская спортсменка – победительница первенства Европы по боксу. Азалия Аминева из Октябрьского заняла первое место на континентальных соревнованиях, которые прошли в Ереване. Теперь двукратной чемпионке России вскоре предстоит выступить в родных стенах. В конце ноября в Уфе стартует женский чемпионат России.
Азалия Аминева – уже давно не новое имя в российском боксе. Фамилия спортсменки который год гремит и на международной арене. Воспитанница бокса города Октябрьского вернулась из Еревана, где на первенстве Европы среди девушек завоевала золотую медаль. В финале среди юниорок в категории до 22 лет Азалия одержала уверенную победу над Екатериной Сорокиной из Латвии. Башкирская спортсменка добавила еще одну награду в свою и без того богатую коллекцию.
Теперь у юной чемпионки новая цель – победить на домашнем ринге. Чемпионат России уже через пару недель пройдет в столице Башкортостана, и Азалия готовится к нему с особым настроем. 27 ноября во Дворце борьбы соберутся 180 сильнейших спортсменок страны. Представлять республику на домашнем ринге будет сильная команда.
В 2023 году на домашнем чемпионате России в Уфе башкирская команда заняла шестое место. В этот раз есть обоснованные надежды на то, что этот результат удастся улучшить. Чемпионат России – ключевой старт сезона, победа в котором открывает дорогу в сборную страны и на международные турниры. Азалия Аминева уже выигрывала чемпионат России в Уфе, теперь ей необходимо повторить успех двухлетней давности.
Башкирская спортсменка Азалия Аминева уже доказала, что может побеждать сильнейших соперниц в Европе. Теперь её цель – подтвердить свой уровень на российской арене. И нет сомнений, что в родных стенах её ждёт новое яркое выступление.