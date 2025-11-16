Азалия Аминева из Башкирии готовится к чемпионату России по боксу

Башкирская спортсменка – победительница первенства Европы по боксу. Азалия Аминева из Октябрьского заняла первое место на континентальных соревнованиях, которые прошли в Ереване. Теперь двукратной чемпионке России вскоре предстоит выступить в родных стенах. В конце ноября в Уфе стартует женский чемпионат России.

Азалия Аминева – уже давно не новое имя в российском боксе. Фамилия спортсменки который год гремит и на международной арене. Воспитанница бокса города Октябрьского вернулась из Еревана, где на первенстве Европы среди девушек завоевала золотую медаль. В финале среди юниорок в категории до 22 лет Азалия одержала уверенную победу над Екатериной Сорокиной из Латвии. Башкирская спортсменка добавила еще одну награду в свою и без того богатую коллекцию.

В целом я довольна своим выступлением. Провела два неплохих боя. Были хорошие соперницы. Сам Ереван безумно понравился. Очень приветливые люди, вкусная еда. Красивые достопримечательности. От этих соревнований одни положительные эмоции. Азалия Аминева, победительница первенства Европы по боксу

Теперь у юной чемпионки новая цель – победить на домашнем ринге. Чемпионат России уже через пару недель пройдет в столице Башкортостана, и Азалия готовится к нему с особым настроем. 27 ноября во Дворце борьбы соберутся 180 сильнейших спортсменок страны. Представлять республику на домашнем ринге будет сильная команда.

Нашу сборную представят восемь спортсменов. Из них два мастера спорта международного класса, один заслуженный мастер спорта, один мастер спорта и четыре кандидата. Я думаю, состав у нас в этом году лучше, чем в 2023 году. Ирик Мухамедьяров, директор школы бокса имени Николая Валуева

В 2023 году на домашнем чемпионате России в Уфе башкирская команда заняла шестое место. В этот раз есть обоснованные надежды на то, что этот результат удастся улучшить. Чемпионат России – ключевой старт сезона, победа в котором открывает дорогу в сборную страны и на международные турниры. Азалия Аминева уже выигрывала чемпионат России в Уфе, теперь ей необходимо повторить успех двухлетней давности.

Сейчас денечек отосплюсь, восстановлюсь, и начинаем готовится к чемпионату России. Также будут хорошие тренировки плодотворные. Азалия Аминева, победительница первенства Европы по боксу