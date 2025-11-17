В Башкирии гололедица сменится дождем со снегом

Сегодня, 17 ноября, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от -2 до -7°С, а при прояснениях может опуститься до -12°С. Днем столбики термометров поднимутся до +3°С.

Во вторник, 18 ноября, местами прогнозируются небольшие осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег и дождь. Ночью и утром возможен гололед, а на дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-западный и южный, умеренный. Ночью температура будет в пределах -3, -8°С, местами до -2°С. Днем воздух прогреется до +2, +7°С.