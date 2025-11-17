В Уфе мужчина получила ожоги из-за вспыхнувшей фритюрницы

В Уфе произошел пожар в кафе на улице Бакалинской. Инцидент случился 16 ноября.

По данным регионального МЧС, причиной возгорания стало вспыхнувшее масло во фритюрнице. 52-летний сотрудник кафе потушил огонь до прибытия пожарных.

В результате возгорания мужчина получил ожог первой степени правого предплечья. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.

В момент происшествия в помещении находилось около 100 человек, включая 5 детей. Все посетители и персонал самостоятельно покинули здание до прибытия спасателей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.