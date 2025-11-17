В Уфе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 50 жильцов

В Уфе на улице Ферина произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Возгорание мусора в коридоре на 4 этаже привело к сильному задымлению.

Фото №1 - В Уфе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 50 жильцов

Как сообщили в региональном МЧС, прибывшие пожарные немедленно начали эвакуацию жильцов. В результате из здания были выведены 50 человек, среди них пятеро детей. Также из задымленных помещений спасены пятеро взрослых и двое детей.

Возгорание оперативно ликвидировали на площади 2 кв.м. Причины возникновения пожара в настоящее время устанавливаются.

Фото: МЧС по РБ.

