В Башкирию поступит еще 400 тысяч доз вакцин от гриппа

В Башкирию доставят еще более 403 тысяч доз вакцин против гриппа. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил и.о. министра здравоохранения РБ Роберт Иштуков.
По его словам, для создания коллективного иммунитета необходимо привить 60% населения — это свыше 2,4 млн человек, включая 600 тысяч детей. На данный момент в регион уже поступило почти 2 млн доз («Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс Квадри»), а прививки сделали более 1,5 млн жителей.
Руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак подчеркнула, что сделать прививку еще не поздно.