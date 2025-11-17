В Башкирию поступит еще 400 тысяч доз вакцин от гриппа

Я бы хотела обратить внимание на категории риска – это школьники 1-11 классов и пожилые люди. Тем людям, у которых были временные медотводы и они сегодня сняты, в последующие две недели нужно привиться, еще не поздно.

Анна Казак, руководитель Роспотребнадзора РБ