Экспорт продукции АПК Башкирии превысил 428 тысяч тонн

Башкирия за 10 месяцев 2025 года поставила на зарубежные рынки свыше 428 тысяч тонн продукции на 271 млн долларов США. Это на 8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
География экспорта продолжает расширяться. Всего с начала года продукция башкирских аграриев была поставлена в 31 страну мира.
Он также добавил, что за последние пять лет экспорт АПК вырос в два раза.
По предварительной оценке, производство пищевых продуктов и напитков в Башкирии по итогам 2025 года может превысить 230 млрд рублей. В случае подтверждения этого прогноза, республика переместится с пятого на четвертое место среди регионов ПФО по данному показателю.