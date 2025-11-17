Экспорт продукции АПК Башкирии превысил 428 тысяч тонн

Башкирия за 10 месяцев 2025 года поставила на зарубежные рынки свыше 428 тысяч тонн продукции на 271 млн долларов США. Это на 8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

География экспорта продолжает расширяться. Всего с начала года продукция башкирских аграриев была поставлена в 31 страну мира.

Ведется работа как с традиционными партнерами, так и осваиваются новые рынки для экспорта. Сегодня наши аграрии не просто обеспечивают республику всеми основными продуктами питания, но и активно экспортируют, осваивают новые зарубежные рынки. Рамил Нуриахметов, и. о. министра сельского хозяйства РБ

Он также добавил, что за последние пять лет экспорт АПК вырос в два раза.