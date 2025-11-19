Башкирия экспортировала более 60 тысяч тонн ценной кормовой добавки для сельхозживотных

Крупнейшие маслоэкстракционные предприятия Башкирии с января по 17 ноября 2025 года экспортировали 62,5 тысячи тонн гранулированного подсолнечного шрота. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону. Поставка продукции агропромышленного комплекса региона за рубеж осуществляется в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Фото №1 - Башкирия экспортировала более 60 тысяч тонн ценной кормовой добавки для сельхозживотных

Ценные кормовые добавки для сельскохозяйственных животных и птицы отгружены в Германию, Латвию, Марокко и Туркмению. Пробы побочной продукции переработки семян подсолнечника прошли исследования в Башкирской испытательной лаборатории.

По результатам энтомологических, гербологических и микологических исследований опасных организмов не выявлено, вся продукция растительного происхождения соответствует требованиям стран-импортеров.

пресс-служба Россельхознадзора по РБ.

Фото: Россельхознадзор по РБ.

