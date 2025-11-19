Башкирия экспортировала более 60 тысяч тонн ценной кормовой добавки для сельхозживотных

Крупнейшие маслоэкстракционные предприятия Башкирии с января по 17 ноября 2025 года экспортировали 62,5 тысячи тонн гранулированного подсолнечного шрота. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону. Поставка продукции агропромышленного комплекса региона за рубеж осуществляется в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».