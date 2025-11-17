В Уфе состоялось заседание «Ассамблеи народов России» Башкортостана. На встрече обсудили мероприятия за 2025 год. Главный фокус – подготовка к Году единства народов России в 2026-м.

Также наградили общественной медалью «Отец защитника Отечества» Джалолова Барота, который более двух десятков лет возглавлял общественную организацию в республике. Он воспитал двух защитников Отечества, один из которых погиб на спецоперации, второй сейчас защищает рубежи страны и имеет награды за службу.