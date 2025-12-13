В Уфе состоялось открытие киберполигона

В Уфе появился киберполигон. Сегодня состоялось открытие пространства в Уфимском университете науки и технологий – резиденте Межвузовского кампуса. Главное назначение современных виртуальных лабораторий – обучение специалистов по защите информации. Здесь будут моделироваться реальные кибератаки и отрабатываться методы их предотвращения. Киберполигон создан на базе института информатики, математики и робототехники.
На площадке УУНиТ могут повышать квалификацию и практическую подготовку действующие специалисты всех уровней. С оснащением оборудования помогли индустриальные партнёры. По сути, выпускники станут бойцами «цифрового спецназа», которые будут готовы противостоять самым разным виртуальным угрозам.