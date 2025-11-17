В Уфе воспитанники детсада изучают башкирский язык благодаря гранту

Детский сад в Уфе благодаря гранту Главы Башкортостана реализует проект по сохранению и изучению башкирского языка. Разработаны семь модулей, которые позволяют в игровой форме изучать родной язык.
Через интерактив раскрывается богатство речи и красоты слов. Помимо этого, язык изучается через постановку театрализованных представлений. Кроме того, садик получил игры от Фонда по сохранению и развитию башкирского языка
Опыт педагогов 51-го детского сада заинтересовал воспитателей из разных концов региона. А язык таким способом учат и родители воспитанников.