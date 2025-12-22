В Уфе произведения Камиля Зиганшина впервые перевели на башкирский язык

В Уфе состоялась презентация книги народного писателя республики, известного путешественника Камиля Зиганшина «Серле тайга», что в переводе значит «Таинственная тайга». Для автора этот год особенный – ему исполнилось 75 лет.

Уникальность издания в том, что произведения Зиганшина впервые были переведены на башкирский язык. В презентации приняли участие друзья автора по перу, писатели, общественные деятели и студенты УУНиТ.