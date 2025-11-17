В Башкирии открыли два модульных кадровых центра «Работа России»

Лучший карьерный консультант России работает в Уфе. Специалист из республики обошла 90 коллег со всей страны, а вся служба занятости Башкортостана завоевала три призовых места на федеральном конкурсе. Но это не единственная хорошая новость – сегодня в регионе открылись еще два современных кадровых центра, где каждый может найти работу своей мечты.

Лучший карьерный консультант в стране работает в Орджоникидзевском районе Уфы. Это Эльвира Опульскис. За 16 лет работы в службе занятости впервые приняла участие в конкурсе профессионального мастерства. Конкуренцию ей составили более 90 специалистов по всей стране. Тем не менее большой опыт и любовь к работе помогли именно ей забрать пальму первенства.

Несмотря на руководящую должность, Эльвира лично консультирует соискателей. Благодаря ей работу себе нашла Эльмира Минигулова. Не отходя далеко от кассы, а в ее случае от центра занятости, трудоустроиться удалось сюда же. Наставник Эльвира Опульскис помогает постигать азы новой для Эльмиры профессии.

Кадровые центры сегодня – принципиально другие учреждения. Это не просто места, где ищут работу, а многофункциональные пространства. Инфраструктура здесь играет далеко не последнюю роль, в том числе для побед на конкурсах.

С напутственными словами Радий Хабиров и замминистра труда и соцзащиты России Дмитрий Платыгин сегодня в режиме ВКС открыли два модульных кадровых центра «Работа России» в Дуванском и Бакалинском районах. Первые посетители оценили комфорт и уют в новых помещениях.

Именно Башкортостан стал одним из инициаторов внедрения быстровозводимых модулей. Яркий пример – кадровый центр в Сибае, который стал первым в стране и, кстати, тоже победил в федеральном конкурсе. Республика входит в число 12 пилотных регионов, где комплексно модернизируют службы занятости. Результаты говорят за себя: Башкортостан демонстрирует наилучшие результаты по сокращению времени нахождения на учёте в центрах занятости, параллельно с этим снижается уровень безработицы. Из 69 действующих в регионе кадровых центров сейчас обновлен 51.