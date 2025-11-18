В Чишминском районе провели капремонт дворца культуры

В селе Рощинский после капитального ремонта открылся дворец культуры. Его обновили по нацпроектам «Культура» и «Семья». Также в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» была модернизирована материально-техническая база.
Общий объем финансирования составил почти 35 млн рублей. Полностью обновлена кровля, электричество, потолки, уложено новое напольное покрытие. Ремонт затронул все помещения и залы, также заменили окна и двери входной группы, проведён частичный ремонт фасада. Первым после ремонта мероприятием здесь стало награждение работников сельского хозяйства.