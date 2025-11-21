В Чишминском районе 12 аграриям вручили ключи от нового жилья

Дома построили по программе комплексного развития сельских территорий. Чтобы стать новосёлами, достаточно было отработать несколько лет на одном из агропредприятий и подать заявку. В перспективе в муниципалитете планируют возвести еще сто домов.

Запустить кошку в дом на новоселье – к удаче. Впрочем, у семьи Харисовых и без того все складывается очень даже неплохо: наконец они переезжают в собственное жилье, которое им предоставили по госпрограмме. И это в день рождения главы семейства.

Новоселье отпраздновала и семья Хаитовых. В Чишминский район они переехали из Екатеринбурга. Вот уже как два года сменили шумный город на сельскую глубинку. Правда, до этого приходилось жить в доме без удобств, теперь, что называется, собственный угол с комфортными условиями.

Дома построены по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», которая в республике реализуется Минсельхозом Башкортостана. Основная доля финансирования – федеральные деньги. Частично средства выделил работодатель – агрохолдинг «Таврос».

Всего новоселье справили 12 семей с детьми, которые трудятся в сельскохозяйственной сфере в компании «Башагроинвест». Пока люди готовятся к обустройству быта, в муниципалитете заявили, что займутся благоустройством территории, в частности, подъездных путей. В районе также готовятся к более масштабному строительству по всё той же программе комплексного развития.