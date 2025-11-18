В Уфе прошел турнир «Эксперты безопасности» среди школьников

Среди учащихся школ прошел турнир под названием «Эксперты безопасности». Он состоялся на базе учебно-тренировочного полигона МЧС. Участники в возрасте от 6 до 11 лет обучались поисково-спасательной работе, оказанию первой помощи, на скорость надевали пожарную форму и проходили квесты.
Профилактическую работу по правилам дорожного движения провели сотрудники ГАИ. Организаторы мероприятия – волонтеры «Лиги безопасности», которая была сформирована главным управлением МЧС России по Башкортостану. Турниры проводятся на регулярной основе, в этот раз его участниками стали порядка 100 школьников.