В Уфе прошел турнир «Эксперты безопасности» среди школьников

Среди учащихся школ прошел турнир под названием «Эксперты безопасности». Он состоялся на базе учебно-тренировочного полигона МЧС. Участники в возрасте от 6 до 11 лет обучались поисково-спасательной работе, оказанию первой помощи, на скорость надевали пожарную форму и проходили квесты.