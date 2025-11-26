В Уфе прошел республиканский турнир по панкратиону

В Уфе прошел республиканский турнир по панкратиону среди детей, девушек и юношей. Соревнования проходили в двух стилях: классическом и традиционном. Задача тренеров – проверить способности атлетов, к тому же некоторые вскоре перейдут из категории новичков в профи.

На состязаниях выступали более 200 начинающих спортсменов, а помогали в судействе уже действующие призеры и победители чемпионата мира. На чемпионате мира по панкратиону в Греции башкирские спортсмены завоевали пять медалей: одно золото и серебро и три бронзовые награды.