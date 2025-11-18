Спортсмены из Башкирии завоевали медали турнира по джиу-джитсу в Бангкоке

Башкирские спортсмены успешно выступили на чемпионате, первенстве и кубке мира по джиу-джитсу. Аскар Урманов и Булат Ахметьянов стали обладателями золотых наград турнира в Бангкоке. Их соперниками были представители Казахстана, Эфиопии, Саудовской Аравии, Вьетнама, Сингапура, Израиля, Индонезии, а также российские атлеты.