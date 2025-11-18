В Башкирии девушка выпала из движущейся машины

Как сообщили в МВД, инцидент произошёл 16 ноября. Студентка из Туймазов приехала с друзьями в соседний город. Там компания познакомилась с двумя местными жителями 21 и 19 лет. Новые товарищи предложили девушке прокатиться на машине.

По предварительной информации, в машине девушка уснула, так как была пьяна. Она случайно вывалилась из салона во время движения и получила травмы. Парни с места происшествия скрылись. Девушка не стала обращаться за медицинской помощью и в полицию.