В Уфе мебельная фабрика запустила производство картонных коробок

Освоила новое производство. Компания «Уфамебель» приступила к выпуску упаковок из гофрокартона. Коробки пользуются повышенным спросом, особенно на маркетплейсах. Среди клиентов также крупные республиканские предприятия, которые раньше заказывали упаковочные материалы для своей продукции в соседних регионах.
Первое оборудование для производства упаковок из гофрокартона завезли в цех всего два месяца назад. Сейчас здесь целый конвейер по выпуску коробок самых разных размеров. Пожелание клиентов учитывается до сантиметра. Вся линия максимально автоматизирована и роботизирована. А готовая продукция на складе не задерживается – спрос большой.
Существенное преимущество предприятия – изготовление упаковки набольшими партиями. Это привлекает заказчиков от малого и среднего бизнеса. Но и крупные клиенты получают свой заказ в срок. Мощность конвейера позволяет.
В новую линию компания вложила уже 15 миллионов рублей. Чтобы расширить производство и ассортимент, планируют обратиться в республиканский Фонд поддержки промышленности на получение субсидии. Сырье, а именно гофрокартон, пока закупают в других регионах. В планах – выйти на полный цикл, чтобы сократить расходы.
Всё это позволит предприятию увеличить количество выпускаемой продукции и сократить сроки их производства. О качестве же говорит тот факт, что многие партнёры отказались от покупки коробок из Челябинска, Перми, Набережных Челнов и стали клиентами «Уфамебели». Свою роль в этом также сыграла логистика и выгодные условия, предложенные компанией.