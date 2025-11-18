В Уфе мебельная фабрика запустила производство картонных коробок

Освоила новое производство. Компания «Уфамебель» приступила к выпуску упаковок из гофрокартона. Коробки пользуются повышенным спросом, особенно на маркетплейсах. Среди клиентов также крупные республиканские предприятия, которые раньше заказывали упаковочные материалы для своей продукции в соседних регионах.

Первое оборудование для производства упаковок из гофрокартона завезли в цех всего два месяца назад. Сейчас здесь целый конвейер по выпуску коробок самых разных размеров. Пожелание клиентов учитывается до сантиметра. Вся линия максимально автоматизирована и роботизирована. А готовая продукция на складе не задерживается – спрос большой.

Существенное преимущество предприятия – изготовление упаковки набольшими партиями. Это привлекает заказчиков от малого и среднего бизнеса. Но и крупные клиенты получают свой заказ в срок. Мощность конвейера позволяет.

В новую линию компания вложила уже 15 миллионов рублей. Чтобы расширить производство и ассортимент, планируют обратиться в республиканский Фонд поддержки промышленности на получение субсидии. Сырье, а именно гофрокартон, пока закупают в других регионах. В планах – выйти на полный цикл, чтобы сократить расходы.