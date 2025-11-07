Общественники Башкирии обсудили доступность хоккейных коробок

Возможность бесплатно заниматься зимними видами спорта обсудили в Общественной палате республики. Там прошло совещание на тему обустроенных хоккейных коробок и их доступности. Накануне на заседании Совета при Президенте России по развитию физической культуры Владимир Путин назвал развитие массового спорта приоритетом государства.

За шесть лет в республике количество хоккейных коробок выросло на 30%. Больше всего площадок заливают в Чекмагушевском, Альшеевском, Илишевском и Уфимском районах. Среди задач на зимний сезон – обустройство таких площадок и их содержание в муниципалитетах. Обсудили и возможность привлечения инвесторов.