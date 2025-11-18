В Уфе прошла международная конференция «Идеалы и ценности Ислама»

«Одна умма – общая судьба». Глава Башкортостана принял участие в пленарном заседании Международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности Ислама». Мероприятие приурочено к 45-летию избрания Талгата Таджуддина на пост шейх-уль-ислама, Верховного муфтия и председателя Центрального духовного управления мусульман России. В мероприятии приняли участие делегаты из российских регионов и 12 зарубежных стран, в том числе из Королевства Бахрейн.

С искренним мусульманским приветствием обратился Глава Башкортостана к участникам конференции «Идеалы и ценности Ислама». На груди – орден «Вера и Честь», который несколькими минутами ранее ему вручил Верховный муфтий России Талгат-хазрат Таджуддин за укрепление мира и согласия между народами. Радий Хабиров отметил, что главная тема встречи звучит сегодня с особой актуальностью. В Уфе более двух веков назад был основан официальный исторический центр ислама России. И с тех пор Центральное духовное управление мусульман всегда оставалось незыблемой опорой, свято храня веру, нравственные устои и преданность Российскому государству.

В этой многовековой преемственности особая роль принадлежит личности, ставшей символом мудрости, стойкости и беззаветного служения, – уважаемому Верховному муфтию, шейх-уль-исламу Талгату-хазрату Таджуддину. В этом году мы отмечаем 45-летие со дня его избрания председателем ЦДУМ России. Сложно переоценить вклад, который он внес в консолидацию уммы, патриотическое воспитание, укрепление российской государственности и общественного согласия в стране. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сегодня Центральное духовное управление мусульман России – один из крупнейших центров духовного просвещения. По инициативе Талгата-хазрата создана Евразийская ассоциация содействия исламскому образованию, объединившая духовные управления мусульман братских стран.

Мы всецело поддерживаем усилия Верховного муфтия Талгата Таджуддина по формированию единого духовного пространства, общей позиции в противостоянии чуждым идеологическим установкам. Именно дружба народов и духовное единение, которые особенно ярко проявляются в трудные времена, дают нам особый запас прочности, позволяющий преодолеть любые испытания. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан – как Россия в миниатюре. В мире и согласии в республике проживают более 160 национальностей. И представители духовенства вносят в это свой вклад. Все мы едины, и нам нечего делить – простые слова несут в себе смысл государственной важности.

Мы ежегодно проводим международную конференцию «Идеалы и ценности Ислама». И сейчас это важнейшая тема не только для верующих, а для всего общества и для государства. Государственная задача – сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей народов нашей страны. Талгат Таджуддин, председатель Центрального духовного управления мусульман России

И опять же республика – яркий пример того, как это делать правильно. Дружба, взаимное уважение к языкам, культуре, вере друг друга – главное богатство многонационального Башкортостана. Об этом говорили и делегаты из зарубежных стран.

Сегодняшнее мероприятие – это отличная площадка для объединения мусульман со всего мира. Мы знаем, что Башкортостан – многонациональная республика, и все живут тут в мире и согласии. И это правильно. Иранский поэт Саади говорит, что все мы сыновья Адама, мы как одно целое, мы не разделяемся. И мы это видим здесь. Мехти Бахтабар, заместитель духовного лидера Сейеда Али Хаменеи /Иран/

Я думаю, что сегодняшний съезд мусульман будет отражаться на нашей дальнейшей жизни в положительном плане. Как утверждает Президент России Владимир Путин, основа государства – это единство его народов, всего общества. Это заслуживает большого внимания. Поэтому я жду от съезда положительных откликов. Зульфикар Байрактар, профессор Анатолийского университета /Турция/

В рамках тематических сессий делегаты обсудили вопросы коммуникации религиозных организаций с современными СМИ, был подписан договор о сотрудничестве между Российским исламским университетом и Башкирской академией государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан. Отдельный вопрос обсуждения – СВО и религия.

Представители духовенства всегда находятся там, где в них нуждаются верующие. И специальная военная операции – не исключение. Практически с первых дней СВО в зоне боевых действий несут свою службу и духовные наставники башкирских батальонов Хамза-хазрат и отец Виктор. Вместе с бойцами они прошли тысячи километров фронтовых дорог.

Религия поддерживает психологически и морально. Всё это мы прививаем нашим бойцам, чтобы они не теряли свой дух, чтобы не опускали руки. В молитвах мы желаем, чтобы они вернулись домой, к своим детям, родным и близким. Хамза-хазрат, духовный наставник башкирских батальонов

За 45 лет свой службы Верховный муфтий России Талгат-хазрат Таджуддин внёс большой вклад в укрепление межнационального согласия в стране. Его проповеди можно назвать учением о том, как правильно жить, любить родных и близких, уважать соседей.

Верховный муфтий Талгат Таджуддин является преподавателем и тем духовным ориентиром для многих мусульман России, постсоветского пространства. И он очень хорошо показывает, как взаимодействовать с государством, с другими конфессиями. И в этом он является для нас большим и очень хорошим примером. Мы гордимся, что у нас есть такой лидер. Альфит Шарипов, председатель Духовного управления мусульман Оренбургской области

Действительно, человек отдал свою жизнь за 45 лет исламу в России и очень достойно. Он очень много участвовал в конференциях мирового масштаба. К нему с уважением относится Президент РФ Владимир Путин. Действительно, все мусульмане должны друг другу помогать, учиться. А научиться очень многому можно у Талгата-хазрата, иншалла. Хаджи Вугар, председатель шиитской общины г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области