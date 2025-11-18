В Уфе прошла международная конференция «Идеалы и ценности Ислама»
«Одна умма – общая
судьба». Глава Башкортостана принял участие в пленарном заседании Международной
научно-практической конференции «Идеалы и ценности Ислама». Мероприятие
приурочено к 45-летию избрания Талгата Таджуддина на пост шейх-уль-ислама,
Верховного муфтия и председателя Центрального духовного управления мусульман
России. В мероприятии приняли участие делегаты из российских регионов и 12
зарубежных стран, в том числе из Королевства Бахрейн.
С искренним
мусульманским приветствием обратился Глава Башкортостана к участникам
конференции «Идеалы и ценности Ислама». На груди – орден «Вера и Честь»,
который несколькими минутами ранее ему вручил Верховный муфтий России Талгат-хазрат
Таджуддин за укрепление мира и согласия между народами. Радий Хабиров отметил,
что главная тема встречи звучит сегодня с особой актуальностью. В Уфе более
двух веков назад был основан официальный исторический центр ислама России. И с
тех пор Центральное духовное управление мусульман всегда оставалось незыблемой
опорой, свято храня веру, нравственные устои и преданность Российскому
государству.
В
этой многовековой преемственности особая роль принадлежит личности, ставшей
символом мудрости, стойкости и беззаветного служения, – уважаемому Верховному
муфтию, шейх-уль-исламу Талгату-хазрату Таджуддину. В этом году мы отмечаем
45-летие со дня его избрания председателем ЦДУМ России. Сложно переоценить
вклад, который он внес в консолидацию уммы, патриотическое воспитание,
укрепление российской государственности и общественного согласия в стране.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Сегодня Центральное
духовное управление мусульман России – один из крупнейших центров духовного
просвещения. По инициативе Талгата-хазрата создана Евразийская ассоциация
содействия исламскому образованию, объединившая духовные управления мусульман
братских стран.
Мы
всецело поддерживаем усилия Верховного муфтия Талгата Таджуддина по
формированию единого духовного пространства, общей позиции в противостоянии
чуждым идеологическим установкам. Именно дружба народов и духовное единение,
которые особенно ярко проявляются в трудные времена, дают нам особый запас
прочности, позволяющий преодолеть любые испытания.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Башкортостан – как
Россия в миниатюре. В мире и согласии в республике проживают более 160
национальностей. И представители духовенства вносят в это свой вклад. Все мы
едины, и нам нечего делить – простые слова несут в себе смысл государственной
важности.
Мы
ежегодно проводим международную конференцию «Идеалы и ценности Ислама». И
сейчас это важнейшая тема не только для верующих, а для всего общества и для
государства. Государственная задача – сохранение и укрепление духовно-нравственных
ценностей народов нашей страны.
Талгат Таджуддин, председатель Центрального духовного управления мусульман России
И опять же республика –
яркий пример того, как это делать правильно. Дружба, взаимное уважение к языкам,
культуре, вере друг друга – главное богатство многонационального Башкортостана.
Об этом говорили и делегаты из зарубежных стран.
Сегодняшнее
мероприятие – это отличная площадка для объединения мусульман со всего мира. Мы
знаем, что Башкортостан – многонациональная республика, и все живут тут в мире
и согласии. И это правильно. Иранский поэт Саади говорит, что все мы сыновья
Адама, мы как одно целое, мы не разделяемся. И мы это видим здесь.
Мехти Бахтабар, заместитель духовного лидера Сейеда Али Хаменеи /Иран/
Я
думаю, что сегодняшний съезд мусульман будет отражаться на нашей дальнейшей
жизни в положительном плане. Как утверждает Президент России Владимир Путин,
основа государства – это единство его народов, всего общества. Это заслуживает
большого внимания. Поэтому я жду от съезда положительных откликов.
Зульфикар Байрактар, профессор Анатолийского университета /Турция/
В рамках тематических
сессий делегаты обсудили вопросы коммуникации религиозных организаций с
современными СМИ, был подписан договор о сотрудничестве между Российским
исламским университетом и Башкирской академией государственной службы и
управления при Главе Республики Башкортостан. Отдельный вопрос обсуждения – СВО
и религия.
Представители
духовенства всегда находятся там, где в них нуждаются верующие. И специальная
военная операции – не исключение.
Практически с первых дней СВО в зоне боевых действий несут свою службу и
духовные наставники башкирских батальонов Хамза-хазрат и отец Виктор. Вместе с
бойцами они прошли тысячи километров фронтовых дорог.
Религия
поддерживает психологически и морально. Всё это мы прививаем нашим бойцам,
чтобы они не теряли свой дух, чтобы не опускали руки. В молитвах мы желаем,
чтобы они вернулись домой, к своим детям, родным и близким.
За 45 лет свой службы
Верховный муфтий России Талгат-хазрат Таджуддин внёс большой вклад в укрепление
межнационального согласия в стране. Его проповеди можно назвать учением о том,
как правильно жить, любить родных и близких, уважать соседей.
Верховный
муфтий Талгат Таджуддин является преподавателем и тем духовным ориентиром для
многих мусульман России, постсоветского пространства. И он очень хорошо
показывает, как взаимодействовать с государством, с другими конфессиями. И в
этом он является для нас большим и очень хорошим примером. Мы гордимся, что у
нас есть такой лидер.
Альфит Шарипов, председатель Духовного управления мусульман Оренбургской области
Действительно,
человек отдал свою жизнь за 45 лет исламу в России и очень достойно. Он очень
много участвовал в конференциях мирового масштаба. К нему с уважением относится
Президент РФ Владимир Путин. Действительно, все мусульмане должны друг другу
помогать, учиться. А научиться очень многому можно у Талгата-хазрата, иншалла.
Хаджи Вугар, председатель шиитской общины г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Как отметил глава
республики, сложно переоценить вклад, который Талгат Таджуддин внес в
консолидацию уммы, патриотическое воспитание, укрепление российской
государственности и общественного согласия в стране. Духовную поддержку Верховного
муфтия ощущают не только единоверцы, но и представители многих других религий.