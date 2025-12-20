Стало известно, когда в Уфе завершится ремонт улицы Пугачёва

Реконструкция улицы Пугачёва в Уфе завершится к 1 сентября 2026 года. Об этом стало известно в ходе брифинга в городской администрации. Улица Пугачёва соединяет юго-восточный въезд в Уфу со стороны Нагаевского шоссе с перекрёстком дорог возле Монумента Дружбы. Её реконструкция началась в 2022 году, и сегодня она постепенно подходит к завершению.

В начале ноября было открыто движение по двум полосам на участке от улицы Геофизиков до транспортной развязки. Раньше проехать от Монумента Дружбы до моста в районе Каменной переправы можно было по объездной дороге через улицы Геофизиков, Геологов и Бородинскую. Общая протяженность пути составляла более трёх километров. Теперь проезд по улице Пугачева составит не более 800 метров и займет в среднем две минуты.