В Уфе проходит X Международный фестиваль-конкурс «Аккордеониссимо»

Уфа стала центром притяжения для ценителей и исполнителей аккордеонной музыки. В столице Башкортостана стартовал X Международный фестиваль-конкурс «Аккордеониссимо». Уфимское училище искусств превратилось в площадку для творческих встреч, мастер-классов и ярких концертов.
Студент третьего курса Российской академии музыки имени Гнесиных Никита Кузнецов прибыл на конкурс аккордеонистов в качестве участника, однако его исключительный талант не остался незамеченным. Организаторы мероприятия, впечатлённые виртуозной игрой молодого музыканта, удостоили его чести выступить на заключительном гала-концерте.
Фестиваль-конкурс аккордеонистов стартовал фееричным выступлением российского виртуоза Сергея Осокина. Он не только открыл мероприятие своей сольной программой, но и поделился опытом и знаниями со студентами Уфимского училища искусств.
На конкурс аккордеонистов в столицу республики приехали музыканты со всего мира. На участие в фестивале было подано более 700 заявок, отмечают организаторы.
Международный фестиваль-конкурс «Аккордеониссимо» – это настоящий праздник музыки, который дарит незабываемые эмоции и вдохновляет на новые свершения. Имена победителей станут известны уже 5 декабря. Обладатель гран-при будет поощрен денежной премией.