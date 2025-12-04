В Уфе проходит X Международный фестиваль-конкурс «Аккордеониссимо»

Уфа стала центром притяжения для ценителей и исполнителей аккордеонной музыки. В столице Башкортостана стартовал X Международный фестиваль-конкурс «Аккордеониссимо». Уфимское училище искусств превратилось в площадку для творческих встреч, мастер-классов и ярких концертов.

Студент третьего курса Российской академии музыки имени Гнесиных Никита Кузнецов прибыл на конкурс аккордеонистов в качестве участника, однако его исключительный талант не остался незамеченным. Организаторы мероприятия, впечатлённые виртуозной игрой молодого музыканта, удостоили его чести выступить на заключительном гала-концерте.

Фестиваль-конкурс аккордеонистов стартовал фееричным выступлением российского виртуоза Сергея Осокина. Он не только открыл мероприятие своей сольной программой, но и поделился опытом и знаниями со студентами Уфимского училища искусств.

На конкурс аккордеонистов в столицу республики приехали музыканты со всего мира. На участие в фестивале было подано более 700 заявок, отмечают организаторы.